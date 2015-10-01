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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:00
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:15
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:18
Дата: 30 ноября 2018 г. 17.15
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,15/28,25 UAH/USD (с утра – 28,20/28,33 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,25 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,20 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентских предложений валюты, спровоцированного динамичным откатом безналичного доллара на межбанке . Ситуация осложнялась ограниченным запасом у местных дилеров гривневой ликвидности.
С другой стороны радикально дисконтировать цены позиции спрос было нельзя. Поскольку тотчас падал клиентский «принос».
В подобном ключе местным дилерам пришлось «лавировать» в дополуденную часть сессии.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
После обеда страдающих от нехватки гривни дилеров «неформального» рынка Днепра выручили клиенты, предпочитающие отдыхать в субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе.
Их послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, позволив при этом не менять установившиеся в полдень цены.
Кроме того, покупки СКВ местных «перестраховщиков» выровняли рынок «естественным» образом в баланс спроса и предложения, в свою очередь обеспечившим прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров оптового сегмента рынка наличных Днепра «четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69103
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4415 раз.
- Подякували: 7984 раз.
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