Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:18

Дата: 30 ноября 2018 г. 17.15



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,15/28,25 UAH/USD (с утра – 28,20/28,33 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,25 UAH/USD)

€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,20 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентских предложений валюты, спровоцированного динамичным откатом безналичного доллара на межбанке . Ситуация осложнялась ограниченным запасом у местных дилеров гривневой ликвидности.

С другой стороны радикально дисконтировать цены позиции спрос было нельзя. Поскольку тотчас падал клиентский «принос».

В подобном ключе местным дилерам пришлось «лавировать» в дополуденную часть сессии.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда страдающих от нехватки гривни дилеров «неформального» рынка Днепра выручили клиенты, предпочитающие отдыхать в субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе.



Их послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, позволив при этом не менять установившиеся в полдень цены.

Кроме того, покупки СКВ местных «перестраховщиков» выровняли рынок «естественным» образом в баланс спроса и предложения, в свою очередь обеспечившим прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров оптового сегмента рынка наличных Днепра «четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.