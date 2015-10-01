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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:49

Дата: 04 декабря 2018 г. 16.46

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра – 28,17/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,10-12/28,18-20 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения валюты, отчасти поддержанного утренним непродолжительным «зеленым» ралли на межбанке .

Затем со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.

После обеда, сохранив нисходящий тренд, котировки «американца» и евро снижались. Тем не менее, это сопровождалось равновесием покупок и продаж, объемы которых значительно выросли.

Итоговое равновесие спроса и оферов в комплекте с появлением на местном рынке системных игроков, продававших и приобретавших СКВ, обеспечили заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков «неформального» рынка Днепра «пятерку», изрядно улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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