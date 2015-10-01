Курси валют у Дніпро

Дата: 04 декабря 2018 г. 16.46
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра – 28,17/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,10-12/28,18-20 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения валюты, отчасти поддержанного утренним непродолжительным «зеленым» ралли на межбанке .
Затем со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
После обеда, сохранив нисходящий тренд, котировки «американца» и евро снижались. Тем не менее, это сопровождалось равновесием покупок и продаж, объемы которых значительно выросли.
Итоговое равновесие спроса и оферов в комплекте с появлением на местном рынке системных игроков, продававших и приобретавших СКВ, обеспечили заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков «неформального» рынка Днепра «пятерку», изрядно улучшили показатели предыдущей сессии.