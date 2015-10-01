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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:49
Дата: 04 декабря 2018 г. 16.46
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра – 28,17/28,24 UAH/USD, к полудню - 28,10-12/28,18-20 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения валюты, отчасти поддержанного утренним непродолжительным «зеленым» ралли на межбанке .
Затем со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
После обеда, сохранив нисходящий тренд, котировки «американца» и евро снижались. Тем не менее, это сопровождалось равновесием покупок и продаж, объемы которых значительно выросли.
Итоговое равновесие спроса и оферов в комплекте с появлением на местном рынке системных игроков, продававших и приобретавших СКВ, обеспечили заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков «неформального» рынка Днепра «пятерку», изрядно улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:11
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 декабря с уровней: доллар – 27,85/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв по предложению 15,0 коп.
Евро по сравнению с 04 декабря по спросу упал на 25,0 коп., по предложению обвалился на 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 декабря по спросу не изменился, потеряв 30 пунктов по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1340, просев до $1,1326 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1328 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:47
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)
На открытии торгов 05 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)
На старте торгов 05 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра преобладал клиентский «принос» на фоне низкой ликвидности.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:29
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:43
Дата: 05 декабря 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,98/28,05 UAH/USD (с утра – 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,05 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях преобладания клиентского предложения валюты, спровоцированного очень ранним началом коррекции курса безналичного «американца» на межбанке .
Затем до полудня рынок пары доллар-гривня начал постепенно выравниваться в баланс проса и предложения.
со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.
После обеда на местном рынке заметно выросла агрессивность клиентских покупок, заставив дилеров реагировать ценами.
По итогам дня на наличном «неформальном» рынке Днепра сложилось относительное равновесие покупок и продаж с незначительным преобладанием спроса.
Этот перекос в комплекте с неважными погодными условиями стали главными причинами некоторого регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили «отличные» показатели предыдущей сессии.
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