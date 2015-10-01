Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.