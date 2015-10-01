RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:54

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69297
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4440 раз.
Подякували: 8010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12

Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69297
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4440 раз.
Подякували: 8010 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 246, 247, 248
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2476 170317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 12:01
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 218, 219, 220
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2192 145198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 12:00
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 223, 224, 225
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2245 154326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 11:59
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5485)
07.12.2018 12:46
Рынок ОВГЗ (132)
07.12.2018 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.