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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:45
Дата: 07 декабря 2018 г. 16.44
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на межбанке прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.
Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.
По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.
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дядя Caша
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