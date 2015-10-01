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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:12
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:45
Дата: 07 декабря 2018 г. 16.44
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на межбанке прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.
Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.
По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:59
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 10:34
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:27
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:48
Дата: 10 декабря 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,93-95/28,00 UAH/USD (с утра – 27,97/28,05 UAH/USD, к полудню - 27,95-97/28,02-03 UAH/USD)
€ – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца», заставившего регулятор появиться на межбанке .
Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать симметричное сжатие спреда.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский «принос», заставив наших дилеров-«неформалов» снижать действующие цены. Судя по всему, снижение оказалось недостаточным, поскольку по итогам дня на рынке города сформировалось преобладание клиентских оферов валюты.
Этот перекос в комплекте с «синдромом понедельника» понизили уровень ликвидности в оптовом сегменте наличного рынка Днепра до «посредственного» уровня – обороты, заслужив оценку «три» понизили показатели предыдущей сессии.
Кроме вышеприведенных причин регресса ликвидности, дилеры-неформалы часть ответственности за неважные обороты возложили на неважную погоду – в городе день напролет моросит холодный дождь.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:06
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 10 декабря по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 декабря по спросу не изменился, по предложению понизился на 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1355, поднявшись до $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1371 на открытии торгов в Европе.
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