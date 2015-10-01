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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:46
Дата: 11 декабря 2018 г. 16.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90-92/27,97-99 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,87/27,95 UAH/USD)
€ – 31,60-65/31,00-85 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца».
В дисконтировании цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,87/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Эта коррекция утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский спрос, заставив наших дилеров-«неформалов» повышать действующие цены. Судя по всему, понизившиеся к полудню цены пары доллар-гривня достигли уровня 25 ноября, перед началом введения военного положения, с одной стороны вызвавшего динамичную и граничащую с панической конвертацию части гривневой ликвидности в СКВ, с другой, вторая часть «свободного» объема нацвалюты была отложена и дожидалась более благоприятного момента для трансформации в доллар.
Послеобеденное подорожание наличного оптового доллара не нарушило текущее равновесие спроса и предложения, которое в немалой степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:52
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 декабря с уровней: доллар – 27,65/27,95 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 11 декабря по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1317, поднявшись до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1318 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:43
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
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дядя Caша
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