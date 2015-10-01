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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:46
Дата: 11 декабря 2018 г. 16.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90-92/27,97-99 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,87/27,95 UAH/USD)
€ – 31,60-65/31,80-85 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца».
В дисконтировании цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,87/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Эта коррекция утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский спрос, заставив наших дилеров-«неформалов» повышать действующие цены. Судя по всему, понизившиеся к полудню цены пары доллар-гривня достигли уровня 25 ноября, перед началом введения военного положения, с одной стороны вызвавшего динамичную и граничащую с панической конвертацию части гривневой ликвидности в СКВ, с другой, вторая часть «свободного» объема нацвалюты была отложена и дожидалась более благоприятного момента для трансформации в доллар.
Послеобеденное подорожание наличного оптового доллара не нарушило текущее равновесие спроса и предложения, которое в немалой степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:52
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 декабря с уровней: доллар – 27,65/27,95 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 11 декабря по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1317, поднявшись до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1318 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:43
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:24
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40
Дата: 12 декабря 2018 г. 16.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».
Кроме того, в некотором росте цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке сохранилась «приподнятость» по состоянию на полдень долларовых цен, однако, для большего стимулирования клиентских покупок наши дилеры немного понизили офера. Установившаяся с полудня стабильность в безналичной паре доллар-гривня на торгах валютного межбанка позволила это сделать.
Тем не менее, в течение среды курс доллара и евро в оптовом сегменте неформального наличного рынка Днепра вырос, констатировав «бычий» тренд в этих валютных парах. В свою очередь присутствие «быков» на рынке отнюдь не способствует его ликвидности.
Обороты в оптовом сегменте рынка Днепра заслужили «тройку с плюсом», едва заметно понизив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:07
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,423 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 12 декабря по спросу и по предложению стал выше на 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 декабря по спросу не изменился, прибавив 10 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1368, поднявшись до $1,1375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1379 на открытии торгов в Европе.
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