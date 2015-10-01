Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

Дата: 12 декабря 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,08 UAH/USD)

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром роста цен безналичного «американца».



Кроме того, в некотором росте цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранилась «приподнятость» по состоянию на полдень долларовых цен, однако, для большего стимулирования клиентских покупок наши дилеры немного понизили офера. Установившаяся с полудня стабильность в безналичной паре доллар-гривня на торгах валютного межбанка позволила это сделать.



Тем не менее, в течение среды курс доллара и евро в оптовом сегменте неформального наличного рынка Днепра вырос, констатировав «бычий» тренд в этих валютных парах. В свою очередь присутствие «быков» на рынке отнюдь не способствует его ликвидности.



Обороты в оптовом сегменте рынка Днепра заслужили «тройку с плюсом», едва заметно понизив показатели предыдущей сессии.