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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:59

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.
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