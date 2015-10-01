|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:59
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 декабря спрос упал на 25,0 коп., предложение стало ниже на 18,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность слабая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69539
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:11
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,6063/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69539
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:54
Дата: 14 декабря 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,03/28,10 UAH/USD (с утра – 28,93/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93-95/28,02 UAH/USD)
€ – 31,70/31,88 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60-65/31,83 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.
До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.
Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.
Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69539
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:50
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69539
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 17 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69539
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4450 раз.
- Подякували: 8041 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2209
|146462
|
|
|2262
|156134
|
|
|2503
|172572
|
|