Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:54

Дата: 14 декабря 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,03/28,10 UAH/USD (с утра – 28,93/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93-95/28,02 UAH/USD)

€ – 31,70/31,88 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60-65/31,83 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.



До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.