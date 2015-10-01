Курси валют у Дніпро

Дата: 18 декабря 2018 г. 16.39
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90/27,97 UAH/USD (с утра – 27,95/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
После обеда на местном рынке ситуация изменилась: появился довольно заметный клиентский спрос, который «заморозил» дисконтирование цен в паре доллар-гривня, а заодно повысил торговую активность, которой способствовало сохранение баланса спроса и предложения.
,то равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», заметно повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.