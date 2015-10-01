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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:41
Дата: 18 декабря 2018 г. 16.39
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90/27,97 UAH/USD (с утра – 27,95/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
После обеда на местном рынке ситуация изменилась: появился довольно заметный клиентский спрос, который «заморозил» дисконтирование цен в паре доллар-гривня, а заодно повысил торговую активность, которой способствовало сохранение баланса спроса и предложения.
Это равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», заметно повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:53
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 18 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1365, поднявшись до $1,1390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1401 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
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