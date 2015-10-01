|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:41
Дата: 18 декабря 2018 г. 16.39
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90/27,97 UAH/USD (с утра – 27,95/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,97 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
После обеда на местном рынке ситуация изменилась: появился довольно заметный клиентский спрос, который «заморозил» дисконтирование цен в паре доллар-гривня, а заодно повысил торговую активность, которой способствовало сохранение баланса спроса и предложения.
Это равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», заметно повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:53
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 18 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1365, поднявшись до $1,1390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1401 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:16
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:34
Дата: 19 декабря 2018 г. 16.32
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,92 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,82-85 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
После обеда на местном рынке ситуация не изменилась: сохранилось преобладание клиентских оферов валюты, реагируя на которое дилеры «неформального» рынка Днепра снижали действующие цены, довольно успешно обеспечивая своим дисконтирование текущее равновесие спроса и предложения.
Этот баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:59
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,60/27,90 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 19 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1377, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1422 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:26
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:49
Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:56
Дата: 20 декабря 2018 г. 16.54
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,67/27,74 UAH/USD (с утра – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD, к полудню - 27,70/27,78 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,412 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного динамичной коррекцией цен безналичного доллара на межбанке. Это уже на старте привело к заметном4у снижению действующих цен.
До полудня нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился на фоне постепенного выравнивания местного рынка.
Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.
После обеда на местном рынке спрос и предложение валюты выровнялись, сохранившись до самого закрытия торгов.
«Полноценного» баланса удалось достичь пролонгацией аккуратного дисконтирования действующих цен.
Это равновесие покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:56
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 20 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1447, поднявшись до $1,1463 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1470 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69697
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4460 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2221
|147349
|
|
|2274
|156730
|
|
|2521
|173668
|
|