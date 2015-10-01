Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На открытии суетливых торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.