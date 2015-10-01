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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:37
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На открытии суетливых торгов 21 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,57/27,67 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 16,0-19,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.), евро – 31,50/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 150 пунктов, офера потеряли 70 пунктов).
На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:26
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:36
Дата: 21 декабря 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,65/27,75 UAH/USD (с утра – 27,57/27,67 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,60-62 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного динамичной коррекцией цен безналичного доллара на межбанке. Это уже на старте привело к заметному снижению действующих цен.
До полудня нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился на фоне постепенного выравнивания местного рынка.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,50/27,60-62 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения. Ликвидность невысокая.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:33
Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 21 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв по оферам 15,0 коп.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 21 декабря по спросу обвалился на 100 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1360.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «никакая».
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