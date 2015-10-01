Курси валют у Дніпро

Додано: Суб 22 гру, 2018 15:52

Дата: 22 декабря 2018 г. 15.48



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,67/27,75 UAH/USD (с утра – 27,63/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,68/27,77 UAH/USD)

€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги субботы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень «вялой» ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, формируя доминирование спроса и провоцируя рост действующих цен.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне более агрессивным спроса на СКВ: 27,68/27,77 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе покупок больше, ликвидность невысокая.



После обеда на местном рынке торговая активность пошла на спад. Благодаря поднявшимся к полудню ценам из-за преобладания клиентского спроса, офера стали тоже расти, постепенно выравнивая рынок в равновесие.

Послеобеденная сбалансированность и понизившаяся торговая активность позволила местным дилерам немного понизить действующие цены, пытаясь «дисконтной терапией» стимулировать обороты.

Нельзя сказать, что это удалось в полной мере – поредевшие к субботе ряды клиентов давали о себе знать – по итогам дня, несмотря на сложившееся равновесие спроса и предложение, ликвидность понизилась, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», что хуже показателей предыдущей сессии.