Курси валют у Дніпро

Дата: 26 декабря 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,53/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,60 UAH/USD)
€ – 31,25/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,50 UAH/EUR)
RUB – 0,392/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь «вялой» ликвидностью.
До полудня постепенно нарастали клиентские предложения СКВ, вызванные нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.
После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Коррекции цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.
Последнее удалось сберечь до самого закрытия сессии, и это обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров «неформального» опта рынка наличных Днепра «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.