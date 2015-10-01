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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 16:36
Дата: 26 декабря 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,53/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,60 UAH/USD)
€ – 31,25/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,50 UAH/EUR)
RUB – 0,392/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь «вялой» ликвидностью.
До полудня постепенно нарастали клиентские предложения СКВ, вызванные нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.
После обеда на местном рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Коррекции цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.
Последнее удалось сберечь до самого закрытия сессии, и это обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров «неформального» опта рынка наличных Днепра «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:51
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,25/27,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 26 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу упал на 100 пунктов, по предложению понизился на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1376 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:16
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,25/31,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 20 пунктов, офера провалились на 80 пунктов).
На открытии торгов 27 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,25/31,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 20 пунктов, офера провалились на 80 пунктов).
На старте торгов 27 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:17
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:51
Дата: 26 декабря 2018 г. 16.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,73/27,82 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,75 UAH/USD)
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,50 UAH/EUR)
RUB – 0,393/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,402 UAH/RUB, к полудню - 0,393/0,402 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, вызванные восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.
После обеда на местном рынке клиентский «принос» начал «вытесняться» бидами, стимулируя дальнейшее повышение действующих цен.
Роста цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.
Последнее не удалось сохранить до самого закрытия сессии, однако этот итоговый «перекос» местного рынка не повредил обороты, оставшиеся на приличном уровне. Заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «твердую четверку», ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:03
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 декабря с уровней: доллар – 27,45/27,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.
Евро по сравнению с 27 декабря по спросу вырос на 30,0 коп., прибавив столько же по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 27 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1430, поднявшись до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1455 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:02
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:28
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,83/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась.
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