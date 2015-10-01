Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 27 гру, 2018 16:51



Дата: 27 декабря 2018 г. 16.48

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,73/27,82 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,75 UAH/USD)

€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,50 UAH/EUR)

RUB – 0,393/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,402 UAH/RUB, к полудню - 0,393/0,402 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, вызванные восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



После обеда на местном рынке клиентский «принос» начал «вытесняться» бидами, стимулируя дальнейшее повышение действующих цен.



Роста цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.



Последнее не удалось сохранить до самого закрытия сессии, однако этот итоговый «перекос» местного рынка не повредил обороты, оставшиеся на приличном уровне. Заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «твердую четверку», ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.