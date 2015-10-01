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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:27

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).

На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).

На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
дядя Caша
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