Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.