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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:27
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:14
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня «размылись», индицируя наличие «индивидуального подхода» к каждому клиенту. Вместе с тем цены продемонстрировали «ненавязчивый» крен к росту, источником которого стали повышения более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса»: 28,05-10/28,20-25 UAH/USD, евро – 31,80-85/32,10-15 UAH/EUR, рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась, равновесие спроса и предложения.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:04
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:35
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.
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