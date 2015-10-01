Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 02 січ, 2019 16:26

Дата: 02 января 2019 г. 16.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,85/28,10 UAH/USD (с утра – 27,90/28,12 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,15 UAH/USD)

€ – 31,62/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,75/32,10 UAH/EUR)

RUB – 0,387/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,387/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,387/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия ориентира (торги валютного межбанка 02 января не проводились), а также предельно низкой активности потенциальных клиентов, которые обращались не местные «обменки», значительная часть которых нынче была закрыта, лишь в случае крайней необходимости, до полудня местные дилеры приняли решение перевести котировки основной валютной пары доллар-гривня в «праздничный» режим работы – сохранив низкий уровень курса «приема» и приподняв позицию «предложение».



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро инициировали нисходящий тренд в рамках «дисконтной терапии», с помощью которой дилеры Днепра попытались реанимировать пребывающую в коме ликвидность. Проект реализовать не удалось: несмотря на сохранившуюся до конца сессии сбалансированность спроса и оферов, по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «слабую тройку», понизила показатели предыдущей сессии.