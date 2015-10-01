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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:27
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 25,0 коп., офера прибавили 30,0 коп.), евро – 31,75/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение подскочило на 25,0 коп.), рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:14
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня «размылись», индицируя наличие «индивидуального подхода» к каждому клиенту. Вместе с тем цены продемонстрировали «ненавязчивый» крен к росту, источником которого стали повышения более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса»: 28,05-10/28,20-25 UAH/USD, евро – 31,80-85/32,10-15 UAH/EUR, рубль - 0,394/0,404 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась, равновесие спроса и предложения.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:04
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:35
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:40
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:26
Дата: 02 января 2019 г. 16.00
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,85/28,10 UAH/USD (с утра – 27,90/28,12 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,15 UAH/USD)
€ – 31,62/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,75/32,10 UAH/EUR)
RUB – 0,387/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,387/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,387/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия ориентира (торги валютного межбанка 02 января не проводились), а также предельно низкой активности потенциальных клиентов, которые обращались не местные «обменки», значительная часть которых нынче была закрыта, лишь в случае крайней необходимости, до полудня местные дилеры приняли решение перевести котировки основной валютной пары доллар-гривня в «праздничный» режим работы – сохранив низкий уровень курса «приема» и приподняв позицию «предложение».
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро инициировали нисходящий тренд в рамках «дисконтной терапии», с помощью которой дилеры Днепра попытались реанимировать пребывающую в коме ликвидность. Проект реализовать не удалось: несмотря на сохранившуюся до конца сессии сбалансированность спроса и оферов, по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «слабую тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:54
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 января с уровней: доллар – 27,60/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 02 января по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1341, поднявшись до $1,1368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:19
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:12
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж..
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:15
Дата: 03 января 2019 г. 16.12
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,83/27,92 UAH/USD (с утра – 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,93 UAH/USD)
€ – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,390/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,390/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,390/0,400 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за «медвежьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентских оферов, вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро не претерпели значительных изменений в ценах. Этой относительной стабильности способствовало установление равновесия покупок и продаж, сохранившееся до самого завершения торгов.
Итоговый баланс спрос/предложение не спас наличный рынок Днепра от регресса – ликвидность, заслужив от оптовиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.
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