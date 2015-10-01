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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:59
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:31
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 04 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение. «рынок очень вялый» - заметили дилеры.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 04 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:41
Дата: 06 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 28,85/27,95 UAH/USD
EUR 31,50/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
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