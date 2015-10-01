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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:59
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:31
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 04 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение. «рынок очень вялый» - заметили дилеры.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 04 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:25
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28
Дата: 04 января 2019 г. 16.26
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,00/28,20 UAH/USD (с утра – 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,08 UAH/USD)
€ – 31,75/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,405 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,405 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за «бычьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского спроса, вынуждая здешних дилеров приподнимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно выросли в цене, реагируя на ставший более агрессивным спрос на валюту.
Эта агрессивность стоила наличному «неформальному «рынку Днепра итогового «перекоса» в этом направлении.
Дисбаланс на фоне «бычьего» тренда и сохранившаяся пассивность клиентов-продавцов СКВ не позволили оборотам в оптовом сегменте наличного рынка Днепра подняться выше посредственного уровня: как и накануне, ликвидность заслужила «тройку».
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:49
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 января с уровней: доллар – 27,65/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 04 января по спросу вырос на 35,0 коп., прибавив столько же по оферам.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 января по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1474, опустившись до $1,1445 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1437 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:33
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).
На открытии торгов 08 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и офера прибавили по 10,0 коп.), евро – 31,60/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 января спрос не изменился, офера прибавили 10,0 коп.), рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 100 пунктов).
На старте торгов 08 января в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:07
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 31,85/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:52
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.
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