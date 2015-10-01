Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28

Дата: 04 января 2019 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,00/28,20 UAH/USD (с утра – 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,08 UAH/USD)

€ – 31,75/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,395/0,405 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,405 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за «бычьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского спроса, вынуждая здешних дилеров приподнимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно выросли в цене, реагируя на ставший более агрессивным спрос на валюту.



Эта агрессивность стоила наличному «неформальному «рынку Днепра итогового «перекоса» в этом направлении.



Дисбаланс на фоне «бычьего» тренда и сохранившаяся пассивность клиентов-продавцов СКВ не позволили оборотам в оптовом сегменте наличного рынка Днепра подняться выше посредственного уровня: как и накануне, ликвидность заслужила «тройку».

