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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:27
Дата: 17 января 2019 г. 16.26
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)
€ – 31,90/32,08 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05-10 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,08 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно понизили темп коррекции, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с двумя минусами», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:11
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:40
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:08
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:48
Дата: 18 января 2019 г. 16.26
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,93/28,00 UAH/USD (с утра – 27,93/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.
Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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