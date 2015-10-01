Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:48

Дата: 18 января 2019 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,93/28,00 UAH/USD (с утра – 27,93/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,98 UAH/USD)

€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.



Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.