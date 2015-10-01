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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:16

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
дядя Caша
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