Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.