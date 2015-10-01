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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:16
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:42
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:37
Дата: 22 января 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80/27,90 UAH/USD (с утра – 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,85/27,92 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на местном рынке ситуация начала выравниваться в баланс спроса и оферов, став следствием достаточно решительного дисконтирования действующих цен здешними дилерами.
Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:01
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 22 января по обеим позициям упал на 01,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1360, оставшись на этой же отметке на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:50
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:28
Дата: 23 января 2019 г. 16.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80-82/27,88-90 UAH/USD (с утра – 27,70/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,78-80/27,85-87 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и высокой волатильностью из-за обвала курса безналичного доллара на межбанке в дебюте сессии.
До полудня, не без участия разворота тренда рынка безналичной пары доллар-гривня вверх, ситуация на наличном рынке Днепра начала постепенно выравниваться, предпринимая попытки к росту наличного «американца».
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня.
Послеобеденное замедление подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено достаточно высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам, а также снегопадом, затруднявшему работу транспорта.
Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, однако, он не спас обороты местного рынка от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиком Днепра «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 09:55
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 23 января по обеим позициям упал на 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1380, опустившись к $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1373 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:47
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,87 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос не изменился, офера прибавили 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,87 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос не изменился, офера прибавили 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 января в оптовом сегменте рынка Днепра было, реальные оптовые сделки отсутствовали.
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