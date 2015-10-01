Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 24 січ, 2019 09:55

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 23 января по обеим позициям упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1380, опустившись к $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1373 на открытии торгов в Европе.

