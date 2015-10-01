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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:35
Дата: 24 января 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80-82/27,90 UAH/USD (с утра – 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,78/27,85 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь практически нулевой ликвидностью. Реальные сделки по сути, отсутствовали до 11.00 Киева.
По мере развития нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала, дилеры наличного «неформального» рынка Днепра дисконтировали действующие цены.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на местный рынок вернулся восходящий тренд в паре доллар-гривня, следуя в кильватере настроения на валютном межбанке.
Послеобеденное подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне выросшей низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено упавшей курсовой динамикой, что, как известно, больше «по душе» клиентам.
Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, сумев обеспечить некоторый прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», повысили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:56
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 24 января по спросу не изменился, по предложению сел на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1301, приподнявшись к $1,1320 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1323 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:41
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 25 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:16
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,58/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:43
Дата: 25 января 2019 г. 16.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,75-77/27,83-85 UAH/USD (с утра – 27,80/27,90 UAH/USD, к полудню - 27,75/27,83 UAH/USD)
€ – 31,57-62/31,70-75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,58/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня вышеупомянутое равновесие покупок и продаж нуждалось в ценовой поддержке. Котировки наличного доллара снижались сообразно стартовавшей с 10.05 Киева коррекции курса безналичного «американца» на межбанке.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,58/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня сменился «боковиков», сопровождаясь «размытыми» котировками. Источником подобного настроения стала терминация отката СКВ на межбанке, которую клиенты транслировали на наличный рынок.
Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить символический» прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», едва заметно повысили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:11
Дата: 25 января 2019 г. 17.08
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,78/27,85 UAH/USD (с утра - 27,80/27,90 UAH/USD, к полудню – 27,75/27,85 UAH/USD)
€ – 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе нехватка гривни.
До полудня это настроение сохранялось, поддерживаемое откатом на рынке безналичного доллара на фоне неспешной трансформации розничного клиентского «приноса» в оптовые офера валюты.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», объем которого вырос до оптовых значений.
При этом действующие цены понизились с уровней открытия: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья ситуация резко изменилась: доминировавшие до полудня клиентские продажи валюты сменились объемными ее покупками. Этот разворот тренда вызвал послеобеденный рост цен работавшихся в городе валют, а, кроме того, агрессивные клиентские покупки «перекосили» запорожский рынок наличных в сторону спроса.
Несмотря на итоговый «перекос» рынка, обороты немного выросли, заслужив от запорожских валютчиков «тройку с плюсом», улучшив показатели предыдущей сессии.
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