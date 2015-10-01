Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 24 січ, 2019 16:35

Дата: 24 января 2019 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,80-82/27,90 UAH/USD (с утра – 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,78/27,85 UAH/USD)

€ – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь практически нулевой ликвидностью. Реальные сделки по сути, отсутствовали до 11.00 Киева.



По мере развития нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала, дилеры наличного «неформального» рынка Днепра дисконтировали действующие цены.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местный рынок вернулся восходящий тренд в паре доллар-гривня, следуя в кильватере настроения на валютном межбанке.



Послеобеденное подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне выросшей низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено упавшей курсовой динамикой, что, как известно, больше «по душе» клиентам.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, сумев обеспечить некоторый прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», повысили показатели предыдущей сессии.