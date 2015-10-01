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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:55

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:04

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
дядя Caша
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  #<1 ... 300301302303
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