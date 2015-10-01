|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:55
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70392
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70392
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:36
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70392
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 8235 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|780
|64805
|
|
|2607
|183493
|
|
|2272
|152003
|
|