Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 29 січ, 2019 16:28

Дата: 29 января 2019 г. 16.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,67/27,74 UAH/USD (с утра – 27,65/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)

€ – 31,57/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.



По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии