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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:55

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:04

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:36

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:28

Дата: 29 января 2019 г. 16.27

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,67/27,74 UAH/USD (с утра – 27,65/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)
€ – 31,57/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.

До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.

После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.

По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии
дядя Caша
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