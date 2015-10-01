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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:55
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:36
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:28
Дата: 29 января 2019 г. 16.27
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,67/27,74 UAH/USD (с утра – 27,65/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)
€ – 31,57/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.
По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:56
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,50/27,85 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 29 января по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1433, приподнявшись к $1,1438 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.), евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.), евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в низколиквидном балансе.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:24
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:37
Дата: 30 января 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,62/27,68 UAH/USD (с утра – 27,63/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)
€ – 31,53/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,53/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.
По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:07
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».
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