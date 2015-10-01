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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:17

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
дядя Caша
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