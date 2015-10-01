Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:17
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:33
Дата: 31 января 2019 г. 16.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,56/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,55/27,63 UAH/USD)
€ – 31,50/31,68 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, а относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке успокоила клиентов рынка Днепра, обеспечив одновременный рост «приноса» и покупок доллара.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.
По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:48
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 февраля с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 31 января по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1444, просев к $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:28
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:57
К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:05
Дата: 01 февраля 2019 г. 16.58
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,50/27,57 UAH/USD (с утра – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,56 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR, к полудню - 31,47/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в незначительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.
К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», миновав «транзитом» курсовые минимумы, прекратили коррекцию. Клиентам «не понравилось» чрезмерное падения курса и они начали сворачивать свой «принос».
Реагируя на эти «вызовы», местные дилеры приподняли котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня. Этой операции также требовали ставшие более активными покупки СКВ игроками, привычно входящими в доллар накануне выходных.
Эти покупки на фоне роста цен выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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