Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:17
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:33
Дата: 31 января 2019 г. 16.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,56/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,55/27,63 UAH/USD)
€ – 31,50/31,68 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, а относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке успокоила клиентов рынка Днепра, обеспечив одновременный рост «приноса» и покупок доллара.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.
По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:48
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 февраля с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 31 января по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1444, просев к $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:28
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:57
К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:05
Дата: 01 февраля 2019 г. 16.58
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,50/27,57 UAH/USD (с утра – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,56 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR, к полудню - 31,47/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в незначительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.
К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», миновав «транзитом» курсовые минимумы, прекратили коррекцию. Клиентам «не понравилось» чрезмерное падения курса и они начали сворачивать свой «принос».
Реагируя на эти «вызовы», местные дилеры приподняли котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня. Этой операции также требовали ставшие более активными покупки СКВ игроками, привычно входящими в доллар накануне выходных.
Эти покупки на фоне роста цен выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 февраля с уровней: доллар – 27,35/27,65 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,423 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял столько же.
Евро по сравнению с 01 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 февраля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1460, просев к $1,1444 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:32
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 04 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 04 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:11
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:07
Дата: 04 февраля 2019 г. 17.03
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,37-40/27,45-47 UAH/USD (с утра – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD, к полудню - 27,40/27,50 UAH/USD)
€ – 31,35/31,55 UAH/EUR (с утра – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR, к полудню - 31,38/31,57 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», замедлили снижение, перейдя в «размытое» состояние. До завершения торгов на рынке Днепра наблюдался даже незначительный курсовой отскок – клиенты тревожились, ожидая роста на межбанке во вторник.
При этом откат наличной пары евро-гривня продолжался.
Активность клиентского «приноса» пошла на убыль на фоне появления более активных покупок. Это стало основной причиной замедление после беда нисходящего тренда наличного «американца».
Эти покупки обеспечили рынок итоговым балансом спроса и предложения.
Его удалось сберечь до самого завершения сессии. Это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», лишь незначительно понизив показатели предыдущей сессии.
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