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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:55
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:38
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:11
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры почти успевают за рынком.
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