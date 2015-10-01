|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:55
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:38
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:11
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры почти успевают за рынком.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:56
Дата: 05 февраля 2019 г. 16.54
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра – 27,27/27,38 UAH/USD, к полудню - 27,22/27,33 UAH/USD)
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, дилеры почти успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», продолжали снижение, безуспешно пытаясь обогнать рынок. Это не удалось, и по итогам дня на рынке Днепра «перекос» в сторону клиентского предложения.
Этот дисбаланс в комплекте с изрядной курсовой динамикой повредили обороты – ликвидность, ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:50
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 05 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилась до отметки $1,1405, просев к $1,1384 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1386 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:28
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:08
К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланс спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:36
Дата: 06 февраля 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра – 27,00/27,10-15 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,00 UAH/USD)
€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,414 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды с некоторым опозданием в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.
К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланс спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», сменив тренд, начали расти. Это в свою очередь возобновило клиентский «принос». Попытки местных дилеров снизить курс моментально «гасили» клиентские офера валюты. Поэтому к закрытию цены пришлось вернуть к «приподнятому» состоянию.
По итогам среды на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:58
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 06 февраля по спросу понизился на 25,0 коп., став ниже по оферам на 30,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,1364, просев к $1,1362 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1357 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70651
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2639
|185484
|
|
|2291
|152942
|
|
|2346
|161917
|
|