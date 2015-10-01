Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 06 лют, 2019 16:36

Дата: 06 февраля 2019 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра – 27,00/27,10-15 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,00 UAH/USD)

€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,414 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды с некоторым опозданием в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.



К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланс спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», сменив тренд, начали расти. Это в свою очередь возобновило клиентский «принос». Попытки местных дилеров снизить курс моментально «гасили» клиентские офера валюты. Поэтому к закрытию цены пришлось вернуть к «приподнятому» состоянию.



По итогам среды на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.

