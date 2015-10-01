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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:28

К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:41

Дата: 07 февраля 2019 г. 16.37

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра – 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,05 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,77/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,410 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.

До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.

К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.

После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.

К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.

По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:47

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 07 февраля по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 07 февраля по спросу и по предложению повысился на 10 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1340, просев к $1,1335 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1337 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:31

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).

На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).

На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра сделок пока (на 10.29 Киева) не наблюдалось.
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