Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 07 лют, 2019 16:41

Дата: 07 февраля 2019 г. 16.37



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра – 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,05 UAH/USD)

€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,77/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,402/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.



К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.



К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.



По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.