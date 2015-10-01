Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:28
К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:41
Дата: 07 февраля 2019 г. 16.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра – 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,05 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,77/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.
К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.
К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.
По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:47
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 30,40/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 07 февраля по обеим позициям прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 07 февраля по спросу и по предложению повысился на 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1340, просев к $1,1335 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1337 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:31
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).
На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра сделок пока (на 10.29 Киева) не наблюдалось.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:05
К 11.58 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, равновесие покупок и продаж.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:47
Дата: 08 февраля 2019 г. 16.45
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,05 UAH/USD)
€ – 30,80/31,05 UAH/EUR (с утра – 30,75-89/30,95-31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,403/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за «ползучей» коррекции безналичного доллара. Котировки наличного «американца» на рынке Днепра не торопились заметно снижать, сохраняя возможность для маневра.
К 11.58 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра цены «американца» инициировали динамичный рост, реагируя на спрос со стороны напуганных «зеленым» ралли межбанка клиентов.
Дополуденное «мягкое» снижение действующих цен помогло валютчика Днепра накопить достаточное количество долларовой ликвидности, чтоб отвечать на послеобеденные покупки клиентов.
На этом фоне наблюдалось закономерное повышение действующих цен, происходившее как в ответ на клиентский спрос, так и в рамках выравнивания рынка.
В результате баланс спроса и предложения удалось сохранить до самого закрытия торгов, а предусмотрительно накопленная в первой половине дня «зеленая» ликвидность обеспечила прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», едва заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:50
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,50/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив й5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 08 февраля по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 февраля по спросу вырос на 40 пунктов, прибавив столько же по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1323, приподнявшись к $1,1324 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1320 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:59
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На открытии торгов 11 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На старте торгов 11 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки шли в балансе. Сегмент поутру вялый.
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