Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 12 лют, 2019 16:40

Дата: 12 февраля 2019 г. 16.38



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра – 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню - 27,03/27,10 UAH/USD)

€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,63/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,404/0,414 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Заметный рост курса безналичного доллара на действиях валютных спекулянтов вызвал подорожание и на наличном рынке Днепра в паре доллар-гривня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.



Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.