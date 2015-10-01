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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 09:49
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 11 февраля по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 11 февраля по спросу и по оферам потерял по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1275, приподнявшись к $1,1288на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1281 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 10:43
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), евро – 30,65/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля спрос понизился на 1,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 12 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 12:15
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 16:40
Дата: 12 февраля 2019 г. 16.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра – 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню - 27,03/27,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,63/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,404/0,414 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Заметный рост курса безналичного доллара на действиях валютных спекулянтов вызвал подорожание и на наличном рынке Днепра в паре доллар-гривня.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня приподнялись по более значимым бидам, реагируя на события на межбанке: 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 30,63/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня сохранился, отвечая на сохранившийся, хотя и несколько замедлившийся рост курса «зеленого» безнала и спрос клиентов.
Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Последнее удалось в полной мере, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 09:56
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 12 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1327, приподнявшись к $1,1332 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1326 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:37
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).
На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.), евро – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос повысился на 12,0-15 коп., офера стали выше на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).
На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 12:28
К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 16:56
Дата: 13 февраля 2019 г. 16.54
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,14/27,20 UAH/USD (с утра – 27,10-12/27,15-17 UAH/USD, к полудню - 27,10/27,15 UAH/USD)
€ – 30,80/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,77-80/30,93-95 UAH/EUR, к полудню - 30,77/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,413 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, среды низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, незначительно нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. «Ползучий» откат курса безналичного доллара до 11.25 Киева дал возможность валютчикам немного сузить спред в паре доллар-гривня.
К 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня вернулись на уровни открытия, реагируя на перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра обозначился восходящий тренд в паре доллар-гривня, отвечая на аналогичное состояние «зеленого» сектора межбанка.
Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «твердую четверку», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:48
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.
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