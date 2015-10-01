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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:14

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:55

Дата: 14 февраля 2019 г. 16.54

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,18/27,28 UAH/USD (с утра – 27,10/27,18 UAH/USD, к полудню - 27,14/27,20 UAH/USD)
€ – 30,85/30,98 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, с низкой ликвидностью.

До 11.32 эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Затем на валютном межбанке последовал разворот пары доллар-гривня вверх, вызвав закономерную реакцию на рынке наличных Днепра.

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.

После обеда на рынке Днепра сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня, подпитываемые ростом курса безналичного «американца» на межбанке.

Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.

Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:53

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось преобладание клиентского «приноса».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра оферов со стороны клиентов было больше.
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