Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 14 лют, 2019 16:55

Дата: 14 февраля 2019 г. 16.54



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,18/27,28 UAH/USD (с утра – 27,10/27,18 UAH/USD, к полудню - 27,14/27,20 UAH/USD)

€ – 30,85/30,98 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, с низкой ликвидностью.



До 11.32 эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Затем на валютном межбанке последовал разворот пары доллар-гривня вверх, вызвав закономерную реакцию на рынке наличных Днепра.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня, подпитываемые ростом курса безналичного «американца» на межбанке.



Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали незначительное снижение показателей предыдущей сессии.